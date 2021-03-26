Кремль выключит внешнее освещение на час в рамках акции «Час Земли»

27 марта Кремль выключит внешнее освещение в 20.30 на час в рамках акции «Час Земли». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«27 марта в рамках глобальной экологической акции «Час Земли» с 20.30 до 21.30 по московскому времени будет отключено внешнее освещение официальной резиденции Президента – Московского Кремля», — говорится в сообщении.

«Час Земли» — ежегодная акция Всемирного фонда дикой природы. Она проводится, чтобы сформировать ответственное отношение к окружающей среде. Люди выключают освещение и электроприборы на один час, а на архитектурных символах разных государств гаснет подсветка. В 2020 году в акции приняли участие жители более 7 500 городов в 190 странах. Москва присоединилась к акции в 2013 году.

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