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Общество. Новости

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Разработчик оценил вероятность заражения коронавирусом после вакцинации

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Случаи заражения коронавирусом среди получивших один компонент вакцины «Спутник V» редки, два — единичны. Об этом сообщил директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА «Новости».

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами», — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что человек считается вакцинированным спустя три недели после введения второй дозы. Такое время нужно, чтобы сформировался иммунитет. Гинцбург отметил, что у молодых людей иммунитет формируется быстрее.

Ранее еще одна страна одобрила «Спутник V». Российская вакцина занимает второе место в мире по числу полученных одобрений — она допущена в 57 странах.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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