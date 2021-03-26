Путин доволен результатами работы АНО «Россия — страна возможностей»

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные лифты в рамках платформы «Россия — страна возможностей» реализуются успешно. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам очень хотелось, — на мой взгляд, в целом это получилось, — создать еще дополнительную возможность для молодых людей с тем, чтобы они могли, опираясь на свои таланты, на свои возможности, на свои стремления, на свои жизненные планы реализовывать себя, реализовывать там, где они живут, учатся», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия - страна возможностей».

Путин добавил, что социальные лифты в рамках этой платформы неплохо реализуются: школьники и студенты могут показать свои лучше качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. По его мнению, «Россия — страна возможностей», это хорошая возможность для удачного старта.

Ранее Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу.