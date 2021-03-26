В Подмосковье сообщили о минировании всех школ и детсадов

В Московской области неизвестный сообщил о «минировании» всех школ и детских садов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Поступило сообщение о «минировании» всех школ и детских садов Подмосковья. Проводится проверка силами правоохранителей», — заявил собеседник агентства.

В ГУ МВД по Московской области рассказали о том, что данные сообщения приходили на электронную почту.

«Сообщения о минировании поступили на адреса электронной почты отделов полиции нескольких районов Подмосковья», — рассказал источник. Об этом сообщает РБК.

Кроме того, по данным газеты, один из ее корреспондентов получил сообщение в специальном чате для родителей о том, что от МЧС РФ поступили данные о минировании всех детских садов региона, поэтому необходимо забрать ребенка из учреждения.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 12 школах Алма-Аты.