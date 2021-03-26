Четвертый сезон конкурса управленцев «Лидеры России» стартует 31 марта

Организаторы конкурса управленцев «Лидеры России» 31 марта начнут принимать заявки для участия в четвертом сезоне проекта. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров в ходе заседания наблюдательного совета АНО.

«Старт заявочной кампании будет дан в 11.00 по московскому времени 31 марта в рамках онлайн-трансляции презентации-открытия четвертого конкурса «Лидеры России», – сказал Комиссаров.

По его словам, общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». «Отдельными треками станут международное направление и новое направление для студентов от 18 до 25 лет, они будут запущены позднее основного конкурса. В этом году для участия в конкурсе «Лидеры России» можно будет выбрать только один трек», – добавил Комиссаров.

«Второе новшество – изменение формата оценки тестов. В четвертом конкурсе отсев участников будет проходить после прохождения этапов, а не после каждого теста. Дистанционные испытания начнутся с конца апреля и пройдут до середины июня 2021 года. В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса запланирован на март 2022 года», – цитирует его ТАСС.

По словам Комиссарова, чтобы пройти на дистанционный этап тестов, участники помимо заполнения анкеты должны записать видеообращение. «В нем нужно будет ответить на вопросы о цели участия в конкурсе и главном профессиональном достижении в жизни. На дистанционном этапе участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта», – уточнил он.