Ретеюм заявил о «карнавализации» протестов

Директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», депутат Мещанского округа Москвы, председатель совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм прокомментировал в своем инстаграме последние действия оппозиции.

«Все по-разному считают: есть те, кто одобряет, есть те, кто не принимает. Что хорошо или плохо тут судить сложно, этично или нет - тоже вопрос неоднозначный. Интересно другое. Поскольку я общаюсь с молодежью – мне, наверное, хотелось бы тут порассуждать. Людям, которые себя считают способными влиять на мнения, тем более на молодые мнения, надо понимать следующее: даже если вы пытаетесь найти игровой подход к детям – не надо считать, что они глупее вас, не надо недооценивать их. Устраивать клоунаду в действительно серьезных и важных вещах – это непростительно глупо и смешно. Несерьезно», — считает Ретеюм.

«Новый план борьбы «за свободу Навального» от Волкова – точки на карте. Сначала просили включать фонарики и делать фото для отчета, теперь надо в прямом смысле «отмечаться» как в журнале в школе, помните? Точку тебе ставят, когда держат на контроле. Кажется, если бороться, то надо бороться как-то более по-настоящему что ли? Крестики, нолики, шарики, сердечки. Обманывать молодых - дело страшно неблагодарное. Они ведь искренние люди: любят быть причастными к чему-то, как им кажется, доброму и большому. А когда видят обман, очень сильно разочаровываются и уже никогда не прощают. Лайки-лайками, геотеги-геотегами, но как бы ты ни старался отработать свои обещания, «рисованием» отчетов за «всю Россию» и прочими игрушками горю не поможешь», - резюмировал Ретеюм.

В схожем ключе высказался о действиях оппозиции и актер, а также популярный видеоблогер Вячеслав Манучаров.

«Ставить точки на карте, на мой взгляд, глупо и не продуктивно. Просто потому что жизнь страны, это никак точно не изменит», — убежден он.

«Впрочем, как и вытаптывание ногами на снегу нецензурных слов. Но если кому-то хочется тратить свою жизнь на это, пожалуйста. Только не надо потом претендовать на серьезное отношение к себе, своим политическим амбициям и расчитывать на что-то большее, чем 2%», - отметил Манучаров.