Число пострадавших в столкновении двух поездов в Египте увеличилось до 165

В результате столкновения двух поездов на юге Египта пострадали 165 человек, сообщаетReuters.

Первоначально сообщалось, что травмы получил 91 человек, жертвами стали 32 человека.

Авария произошла в провинции Сохаг города Тахта. По информации СМИ, неизвестный дернул стоп-кран в составе, который следовал из Луксора в Александрию. Сзади в поезд врезался другой состав, ехавший из Асуана в Каир. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов.

На место происшествия выехал министр здравоохранения Египта Хала Зайд. Также в провинцию отправили примерно три тысячи контейнеров с кровью для переливания.

На участке железной дороги проходят работы по ее восстановлению, а также выясняются причины произошедшего. Разбор завалов продолжается — под ними могут быть люди.

Позднее РИА «Новости» со ссылкой на посольство России в Каире сообщило, что никто из россиян, находившихся в Египте, не пострадал.