Путин рассказал о своем падении с лошади

Президент России Владимир Путин вспомнил, как на одной из тренировок упал с лошади. Об этом сообщает РИА «Новости».

В рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» политик признался в своей любви к лошадям.

По его словам, он уже редко может позволить себе езду верхом на коне, однако он помнит, как учился этому.

Глава государства уточнил, что падение произошло из-за того, что он вылетел из седла.

Российский президент рассказал, что попросил личного оператора, который снимал происходящее, сохранить запись.

«Первый раз, когда я услышал от него такой ответ: я, говорит, сотру немедленно», — отметил Путин.

Ранее Путину предложили завести видеоблог.