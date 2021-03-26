Суд арестовал следователя полиции Москвы по делу о краже 25 млн рублей

Пресненский суд принял решение арестовать главу следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району Москвы Михаила Белявского, который проходит по делу о краже 25 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Денежные средства являлись вещественным доказательством в уголовном деле. Деньги, по данным следствия, хранились в его сейфе.

В ходе допроса, как рассказал источник агентства, Белявский не признавал своей вины. Правоохранительные органы продолжают поиски его возможных сообщников.

Пресс-секретарь суда Лела Кокая отметила, что суд постановил заключить московского следователя под стражу сроком до 25 мая 2021 года.

В МВД уточнили, что по данному факту инициирована доследственная проверка. Если вина Белявского будет установлена, то он будет уволен из органов и понесет наказание в соответствии с законом. Его руководители также будут привлечены к ответственности.