Гинцбург рассказал, что делать после второй прививки от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в течение трех недель после вакцинации вторым компонентом «Спутника V» необходимо соблюдать меры предосторожности по COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Врач добавил, что это время необходимо для формирования иммунитета от коронавируса.

«Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры», – сказал Гинцбург журналистам.

Он уточнил, что в период между первой и второй прививкой, а также в течение трех недель после полноценной вакцинации необходимо продолжать носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и проезд на общественном транспорте.

Соблюдение этих мер позволит организму сформировать защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%. Врач подчеркнул, что это особенно важно для лиц старше 60 лет.

Ранее Гинцбург заявил, что вероятность заражения коронавирусом после первой прививки российским препаратом от COVID-19 «Спутник V» очень мала.