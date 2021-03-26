В УМВД Брянской области заявили, что СМИ исказили слова генерал-майора о коррупции

В пресс-службе УМВД по Брянской области объяснили слова начальника управления генерал-майора Владислава Толкунова о коррупции как «важнейшей составляющей работы». Об это сообщает ТАСС.

Так, в ведомстве отметили, что слова Толкунова, которые он произнес в эфире местного телеканала, были вырваны из контекста.

«Понятно, что все это вырвано из контекста, смысл притянут за уши, всем понятно, что хотел сказать начальник», — ответили в пресс-службе.

Ранее Толкунов заявил во время выступления на телеканале «Брянская губерния», говоря о работе регионального УМВД, что коррупция является важной составляющей работы.

Он также отметил, что коррупция — это «зло», которым МВД «занимается» совместно с прокуратурой, СК, ФСБ. Его интервью вышло на местном телевидении еще в ноябре, однако в соцсетях видео, породившее много шуток и вызвавшее внимание СМИ, появилось только недавно.