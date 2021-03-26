В Госдуме ответили на слова секретаря СНБО Украины про русский язык

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек оценил призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова к украинцам не говорить по-русски.

Ранее Данилов попросил украинцев не использовать русский язык в своей речи из-за якобы исходящей угрозы, а также потребовал от киевских властей препятствовать его распространению в стране любыми путями.

Парламентарий считает, что представитель СНБО таким образом «пытается сыскать себе дешевый пиар на модном антироссийском направлении». По его мнению, Данилова в любом приличном обществе уже бы принудительно отправили на консультацию к психиатру. Однако «в сегодняшней Украине такие буйно помешанные» находятся в почете у киевских властей, указал представитель Госдумы.

«Этому Данилову безразлично, что на русском в быту общается президент Зеленский и все его окружение, лидеры майдана, а также те, кто громче всех выражает неприязнь к русской культуре», — сказал Бальбек.

16 января на территории Украины начала действовать норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.