Президент Молдавии попросила Путина прислать вакцину «Спутник V»

Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала RTR Moldova, что попросила РФ прислать в страну российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что написала письмо с соответствующей просьбой президенту России Владимиру Путину.

Как уточнила глава государства, это было сделано после разговора с послом РФ в республике Олегом Васнецовым, встреча с которым у нее прошла в четверг, 25 марта. Тогда лидер Молдавии заявила, что надеется на помощь Москвы в получении быстрого доступа к «Спутнику V».

По словам Санду, российский дипломат во время беседы заявил, что приобрести данный препарат в настоящее время «вряд ли получится», но его «могут передать в качестве помощи».

Она добавила, что подобные письма были направлены и главам других стран.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.