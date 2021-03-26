В доме в Новой Москве взорвался газовый баллон

В строящемся частном доме в Новой Москве произошел взрыв. В здании взорвался газовый баллон, два человека были извлечены из-под завалов. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на столичное ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что поступала информация о взрыве баллонного газа в строящемся частном доме по адресу: улица Родниковая, дом 20.

По предварительным данным, в частном строении произошла детонация баллонного газа, что привело к обрушению в здании.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что в ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов живым также был извлечен еще один человек (ребенок).

Ранее сообщалось, что в поликлинике Челябинска случился взрыв баллонов с кислородом.