Мэра Тбилиси доставили в больницу из-за проблем с кровоснабжением мозга

Мэр Тбилиси Каха Каладзе был госпитализирован из-за подтверждённого у него вертербо-базилярного синдрома — нарушения кровоснабжения мозга. Об этом он написал в своем Facebook.

Градоначальник сообщил, что врачи также подтвердили у него вестибулопатию.

По словам Каладзе, из-за этих проблем со здоровьем он проходит медицинское обследование в одной из клиник.

Кроме того, чиновник отметил, что продолжает дистанционно работать, несмотря на нахождение в медицинском учреждении, где он обследуется в связи с нарушением функционирования головного мозга вследствие ослабления кровотока в базилярной или позвоночных артериях.

Ранее Каладзе осудил пренебрежительное отношение к российским туристам в Грузии.

Каха Каладзе стал мэром Тбилиси в октябре 2017 года. Ранее он занимал пост министра энергетики Грузии. До своей политической карьеры Каха Каладзе был футболистом. Он защищал цвета «Дженоа», «Милана», «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Тбилиси»). В 2001–2003 и 2006 годах признавался лучшим футболистом Грузии.