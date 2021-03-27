Онищенко дал россиянам рекомендации по отпуску

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко посоветовал россиянам провести отпуск в России. Об этом сообщает НСН.

«Я понимаю, что у нас нет еще своей инфраструктуры, того, может быть, уровня сервиса, но в любом случае это будет дешевле», — сказал он.

Также Онищенко призвал сделать прививки от COVID-19 всех, кто этого еще не сделал.

Как сообщалось, после старта вакцинации от коронавируса в Россию начали прилетать иностранцы, желающие привиться «Спутником V». В выездных пунктах, расположенных в московских ТЦ, по зарубежному паспорту им свободно выдают дозу препарата. Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал эту практику, назвав ее небезопасной для здоровья.

По его мнению, тем странам, из которых в Россию приезжают иностранцы, следовало бы заключить с нашей страной договор на поставку «Спутника V». После этого людей прививали бы под наблюдением местных медиков.