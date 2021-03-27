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Общество. Новости

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Крым предъявит Украине несколько исков

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — сказал Константинов.

По его словам, уже сейчас можно сказать, что ущерб исчисляется триллионами.

«Международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому жесткую оценку. Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», - сказал спикер.

В том числе, по его словам, в перспективе возможен еще один иск, связанный с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в составе Украины.

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