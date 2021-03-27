В Роспотребнадзоре видят снижение заболеваемости COVID-19 в России

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России последнее время снижается уровень заболеваемости коронавирусом нового типа. Как сообщает ТАСС, необходимо продолжать соблюдать меры предосторожности.

«В настоящее время можно говорить, что мы проходим фазу стабилизации эпидситуации с тенденцией к снижению», — сказал он.

Горелов добавил, что в начале весны ещё возможны суточные колебания заболеваемости из-за того, что коронавирус приобретает черты сезонной инфекции.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове оценила эпидемиологическую ситуацию в мире на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. По ее словам, организация фиксирует рост числа новых выявленных случаев заражения COVID-19.

При этом она также обратилась с призывами соблюдать меры предосторожности в период наступающей в Европе католической Пасхи. Глава технической группы подчеркнула, что после Нового года был также зафиксирован подъем уровня заболеваемости коронавирусом. Керкхове посоветовала воздержаться от посещения массовых мероприятий.