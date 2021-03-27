В Приморье подростки избили школьницу и засняли все на видео

Прокуратура в Приморье приступила к проверке распространенного в социальных сетях видеоролика, где две девочки-подростка избивают третью в заброшенном здании, предположительно, в Спасске-Дальнем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, на ролике видно, как школьницу бьют ногами по лицу, затылку и телу, когда она падает на колени.

Согласно предварительной информации прокуратуры Спасска-Дальнего, 21 марта возле здания бывшей вечерней школы подростки встретили свою знакомую, которая якобы раньше говорила нецензурные слова в адрес одной из девочек. После этого они зашли в заброшенное здание, где набросились на девочку. Один из школьников снимал происходящее на телефон.

«Трое подростков установлены, они состоят на профилактическом учете в территориальном отделе по делам несовершеннолетних, личности и причастность остальных устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.

Известно также, что прокуратура начала проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних. Будет проверена работа органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей.