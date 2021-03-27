Высокое атмосферное давление ожидается в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков и высокое атмосферное давление будут в Москве в субботу, 27 марта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Отмечается, что столбики термометров в этот день в столице поднимутся до +7-9°C. В Московской области будет +5-10°C.

По словам синоптика, скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру субботы поднимется до 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Ранее сообщалось, что днем 27 марта температура воздуха в Москве установится в диапазоне от +6 до +8°C.