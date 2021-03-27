Путин поздравил евреев России с праздником Песах

Президент России Владимир Путин в субботу, 27 марта, поздравил российских евреев с праздником Песах. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Песах является особо почитаемым последователями иудаизма праздником, который имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность.

«Он обращает верующих к событиям глубокой древности — освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», — приводятся пресс-службой слова российского лидера.

Президент также добавил, что еврейские организации России многое делают для сохранения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, не забывают про укрепление института семьи и воспитание молодежи.

Песах — главный иудейский праздник, который посвящен древнему событию, упоминаемому в Торе и Библии, — исходе евреев из Египта. В текущем году празднование Песаха выпало на 27 марта — 4 апреля. Примечательно, что 4 апреля также католики и протестанты будут праздновать Пасху Господню, которая корнями уходит к еврейскому празднику.