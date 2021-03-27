Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха

Москва вошла в список мировых столиц, где в 2020 году был самый чистый воздух. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты измеряли, как много мелких твердых частиц (PM2.5) содержится в атмосфере.

Так, в соответствующем документе представлена информация о состоянии атмосферы в 92 городах мира. Так, в прошлом году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5 были зафиксированы в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии, в частности, в Дели, Дакке и Улан-Баторе.

По данным IQAir, в российской столицы содержание взвешенных частиц в прошлом году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже.

В феврале сообщалось, что Тюмень и Сургут оказались комфортнее Москвы для жизни.