Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного суда страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Отмечается, что также отменен указ от 17 сентября 2013 года о назначении Александра Касминина судьей КС.

Согласно информации службы, соответствующее решение было принято с целью «обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности».

Накануне, 26 марта, сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого от должности.

27 октября 2020 года Конституционный суд Украины признал не соответствующими конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, предлагающий прекратить полномочия судей Конституционного суда.