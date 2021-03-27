В Белоруссии возбудили дело о попытке организации массовых беспорядков

В белорусском городе Витебск правоохранители задержали двух мужчин, которые пытались незаконным образом организовать массовые беспорядки, а также хранили наркотические вещества. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Белоруссии.

По данным СК, 38-летний и 43-летний обвиняемые в период с ноября 2020 года по 9 февраля текущего года готовились к осуществлению массовых беспорядков и хранили в гараже стеклянные бутылки, фрагменты пенопласта и бутылки с горючей жидкостью.

9 февраля злоумышленников задержали.

По данным ведомства, фигуранты дела в прошлом году неоднократно привлекались к административной ответственности в связи с нарушением порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что в центр Минска выдвинулась техника силовиков перед акцией протеста.