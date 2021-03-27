Число погибших при обрушении жилого дома в Каире увеличилось до 9

Число погибших при обрушении жилого дома в Каире выросло до девяти, ранее было известно о трех жертвах. Об этом сообщает газета El Balad.

Отмечается, что 30 человек получили ранения. Утром в субботу, 27 марта, речь шла о 23 пострадавших.

Обрушение десятиэтажного здания произошло в районе с густонаселенной застройкой Гиср-эс-Суэйс на востоке Каира. В настоящее время спасатели разбирают завалы в поисках выживших и тел возможных погибших.

Согласно информации газеты, домовладелец незаконно надстроил два этажа, из-за чего и могла произойти трагедия. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что губернатор Каира, генерал-майор Халед Абдель Аал отправился на место происшествия. Он поручил сформировать инженерный комитет, который изучит разрушенное здание, прилегающую к нему собственность, и определит степень разрушения. Завалы будут устранены по завершению прокуратурой проверки.