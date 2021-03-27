Американский центр в Мьянме подвергся обстрелу

Здание американского культурного центра в городе Янгон в Мьянме подверглось обстрелу в субботу, 27 марта. Об этом сообщило посольство США в этой стране на странице в Twitter.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. В настоящее время сотрудники диппредставительства расследуют инцидент.

Ранее СМИ сообщали, что более 50 человек погибли во время антиправительственных протестов в нескольких городах Мьянмы.

В субботу, 27 марта, в Мьянме празднуют День вооруженных сил. В этот день в 1945 году мьянманская дивизия при японском оккупационном командовании, игравшая роль вооруженных сил объявленной Японией «независимой» Бирмы (ныне Мьянма), восстала против японских оккупантов и сражалась с ними до полного изгнания японских войск из страны силами Союзников. Из этой дивизии, во главе которой стоял генерал Аун Сан, «отец бирманской независимости», после получения действительной независимости от Великобритании сформировались вооруженные силы страны.