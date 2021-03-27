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Общество. Новости

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В комплексе переработки отходов в Подмосковье нашли тело младенца

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Тело младенца обнаружили на сортировочной ленте в здании комплекса переработки отходов в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий, передает РИА «Новости».

По ее словам, следователи начали проверку по факту произошедшего, в том числе устанавливается личность матери младенца. Отмечается, что погибший ребенок был мужского пола.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр и опросили рабочих, которые могли быть свидетелями случившегося. Также будут изучены материалы с камер видеонаблюдения.

Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

24 марта сообщалось, что в лесу под Брянском обнаружено сожженное тело младенца.

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