МВД Белоруссии заявляет о нулевой протестной активности в стране

Протестная активность в Белоруссии в субботу, 27 марта, приближена к нулю, сообщает официальный представитель белорусского МВД Ольга Чемоданова в своем Telegram-канале.

«В Беларуси протестная активность приближена к нулю. Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия», – указано в сообщении.

При этом, по словам Чемодановой, в Минске замечены малочисленные группы с «незарегистрированной символикой», некоторые из них доставлены в органы внутренних дел.

«Информация о массовых задержаниях, в частности, около площади Бангалор, не соответствует действительности <...> Также в некоторых районах столицы были задержаны лица с колюще-режущими предметами и пистолетами», – отмечает представитель МВД страны.

Ранее в ГУВД Мингорисполкома заявили о задержании нескольких человек перед запланированной акцией протеста в Минске, кроме того, стало известно о задержании двух редакторов информационного портала TUT.BY.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.