Гайана закупит «Спутник V»

Власти Гайаны закупят партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Поставка ожидается на следующей неделе. Власти ведут переговоры, чтобы приобрести еще одну партию препарата.

Гайана одобрила «Спутник V» в феврале. В стране с населением в 782 тыс. человек коронавирусом заразились 10 тыс., скончались 225 человек.

Ранее стало известно, что Казахстан в апреле получит 3 млн доз китайской вакцины против коронавируса Sinovac и 1 млн доз российской вакцины «Спутник Лайт».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».