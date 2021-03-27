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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

Глава администрации Суэцкого канала назвал предварительные причины блокировки

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Корабль Ever Given сел на мель в Суэцком канале, вероятно, из-за технических ошибок и человеческого фактора. Об этом сообщил глава Управления канала Усама Рабийе, пишет «Интерфакс».

«Сильные ветры и погодные факторы — это не основные причины, из-за которых судно село на мель, могут быть также технические или человеческие ошибки», — сказал он.

В то же время Рабийе заявил, что о преднамеренных злонамеренных действиях речи не идет. Он подчеркнул, что точные причины будут установлены в ходе расследования.

Ранее в администрации Суэцкого канала рассказали детали о работах по снятию с мели судна.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение в обе стороны было полностью заблокировано. 27 марта судно сдвинулось с места. В настоящий момент более 320 судов стоят в очереди на вход в канал.

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