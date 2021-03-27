В Париже жители вышли на акцию «Жилье для всех»

В Париже проходит массовая акция «Жилье для всех», участники требуют защитить права людей, проживающих в плохих условиях или не имеющих места жительства, а также строить больше социального жилья. Об этом пишет РИА «Новости».

Шествие началось на площади Шатле в центре Парижа. В начале колонны протестующие несут растяжку: «За жилье для всех. Крыша для каждого. Нет выселению. Снизить стоимость жилья».

«Нам надоела нищета, надоело дорогое жилье, нам надоело жить на улице», — сказал один из участников акции.

Другие присоединились к нему с требованием солидарности с людьми без документов. Некоторые митингующие также выступают за легализацию мигрантов, у которых нет необходимых документов. До начала протеста выступили многие представители профсоюзов и ассоциаций, а также организаторы акции. Они подчеркнули, что во Франции три миллиона помещений пустуют несмотря на то, что 300 тыс. человек негде жить.

Ранее неизвестные устроили погромы в пригороде французского Лиона.