Украина может стать пустыней

Если Украина не начнет активную программу декарбонизации, страна может превратиться в пустыню. Об этом сообщил «24 канал» со ссылкой на старшего консультанта Биоэнергетической ассоциации Украины Алексея Эпика.

По его словам, страна подошла к критической отметке из-за сильного урона лесам. Эксперт напомнил, что согласно статистике Гослесагентства, в стране уничтожены уже пять процентов лесного фонда.

Вторая угроза — снижение урожайности и деградация сельского хозяйства. В 2020 году из-за засухи были потеряны 200 тысяч гектаров кукурузы и 300 тысяч гектаров подсолнечника.

«В будущем это прямой путь к деградации сельского хозяйства в южных регионах Украины. Как следствие — приближение продовольственного кризиса», — сказал Эпик.

Он подчеркнул, что из-за климатической ситуации могут быть затоплены южные части Украины. Под угрозой находятся Одесса, Керчь, Херсон, Мариуполь и другие крупные города.

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