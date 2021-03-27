В России одобрили учебник по истории под редакцией Мединского

Министерство просвещения России одобрило учебник по истории под редакцией помощника президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом сообщается на сайте РВИО.

«Наш учебник одобрен Министерством просвещения, получил все необходимые разрешения и в ближайшее время он будет уже печататься, будет выходить в свет», – заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, в учебнике российская история представлена в синхронном изложении с историей всеобщей. Авторы учебников считают, что они помогут выработать у подрастающего поколения ответственное и обдуманное отношение к истории, указано в сообщении.

«Мы попытались представить Россию во всемирном историческом процессе, показать неразрывную связь России и ее истории с тем, что происходило в мире на различных этапах», – рассказал Мягков.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что сеть Wi-Fi в российских школах будет настроена на доступ только к верифицированному контенту. По его словам, это позволит защитить детей от негативной информации.