В Бресте на протестах задержали пьяного мужчину с топором

В Бресте правоохранители задержали на протестах пьяного мужчину с топором. Об этом сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в своем Telegram.

«Тридцатипятилетнего жителя областного центра с БЧБ-полотном (традиционный для оппозиции бело-красно-белый флаг) милиционеры остановили сегодня днем на улице Советской. В его рюкзаке оказался алкоголь, топор и бинт», — говорится в сообщении.

Мужчину доставили в изолятор временного содержания. По данным полиции, ранее жителя Бреста неоднократно привлекали к административной ответственности, также он судим за кражу.

Ранее в Белоруссии в отделения милиции за сутки доставили больше ста человек. В МВД, в свою очередь, заявили о нулевой протестной активности в стране вопреки призывам оппозиции к массовым несанкционированным мероприятиям.

27 марта в столице Белоруссии запланирована акция протеста, которая должна стать первым массовым выходом оппозиционеров на улицы в этом году. При этом власти предупредили, что всех задержанных в Минске на митингах в субботу привлекут к уголовной ответственности.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.