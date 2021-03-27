Внешнее освещение Кремля отключили в «Час Земли»

В Москве отключили внешнее освещения Кремля, Совета Федерации и других зданий в рамках ежегодной акции «Час Земли», сообщает РИА «Новости».

Подсветку отключили в 20.30 мск, в акции принимают участие также Большой театр, храм Христа Спасителя, стадион «Лужники», парк «Зарядье», ЦУМ и ГУМ. Кроме того, декоративная подсветка также отключена на ВДНХ.

По данным столичной мэрии, всего в городе без подсветки останутся более двух тысяч зданий. Акция продлится до 21.30 мск.

«Час Земли» – ежегодная международная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), главной целью которой является формирование ответственного отношения к окружающей среде. Участники акции одновременно на час отключают свет и бытовые приборы.