Австрийский пенсионер умер через день после прививки вакциной Pfizer

В австрийском округе Хорн 88-летний пенсионер умер через сутки после прививки вакциной от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

Мужчина получил второй компонент вакцины в среду, 24 марта. По данным издания, ночью того же дня он почувствовал недомогание, а на следующий день скончался, несмотря на помощь врачей.

В настоящее время данных о связи смерти пенсионера с вакцинацией от коронавируса нет, будет проведено вскрытие, указано в сообщении.

Ранее Австрия прекратила использование партии вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после смерти привитой пациентки.