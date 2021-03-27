В Минздраве Украины заявили, что темпы вакцинации в два раза ниже запланированных

Темпы вакцинации на Украине примерно в 1,8 раза ниже запланированных. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов, пишет ТАСС.

«Мы отстаем почти в два раза, немного меньше — в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили», — сказал Степанов.

По его словам, «это вопрос именно организации работы». Одним из примеров является тот факт, что в некоторых регионах прививочные пункты открываются с большими задержками.

Министр отметил, что власти будут реагировать достаточно жестко, в том числе привлекать к дисциплинарной ответственности директоров департаментов здравоохранения, ответственных за вакцинацию.

Еще одной причиной задержек Степанов считает распространяемый некоторыми политиками негатив в отношении вакцин. Из-за этого правительство вынуждено предпринимать контрмеры, например, проводить информационную кампанию в поддержку препаратов, запускать социальную рекламу и бороться с вбросами.

На Украине коронавирусом заразились 1 682 527, скончались 33 363 человека. В то же время 13 из 25 регионов перешли в «красную зону», то есть им присвоен максимальный уровень опасности из-за коронавируса.