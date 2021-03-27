В Германии призвали к переговорам с Россией по «Спутнику V»

Германии следует заранее начать переговоры с Россией по поставкам вакцины от коронавируса «Спутник V», считает премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. Об этом он заявил в интервью газете Welt.

По его словам, Германии необходимо закупать все вакцины от коронавируса, какие возможно. При этом Рамелов подчеркнул, что для использования препарата необходима его сертификация регулятором Европейского союза.

«Предложение по «Спутнику V» есть, нужно заключать предварительные договоры», – отметил министр.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал скорее принять решение об одобрении российского препарата от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.