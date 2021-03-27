В Праге на протестах против коронавирусных ограничений ранили полицейского

В центре Праги участники несанкционированной акции против коронавирусных ограничений ранили полицейского. Об этом рассказала представитель полиции республики Виолета Сиржиштова, пишет «Интерфакс».

«Двое участников несанкционированного митинга на Вацлавской площади, который был вскоре после начала распущен, спровоцировали нападение на полицейского. Страж порядка получил ранения», — сказала Сиржиштова.

По ее словам, нападавшие мужчина и женщина были задержаны. Им предъявили обвинения в нападении на полицейского. Если суд признает их вину, правонарушителям грозят тюремные сроки. О полученных полицейским ранениях не сообщается.

В несанкционированном митинге на Вацлавской площади приняли участие 40 человек. Они требовали отменить меры против коронавируса, в том числе комендантский час и ограничение передвижения.

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