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Общество. Новости

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Россиян предупредили о потенциально катастрофичной тенденции

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Если среднегодовая температура увеличится на пять градусов, это станет критическим для мира. Об этом заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

Он напомнил, что в России глобальное потепление опережает аналогичный процесс в Северном полушарии.

«Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — констатировал Шувалов.

Метеоролог отметил, что негативные последствия потепления, например, увеличение числа осадков, россияне могли наблюдать уже в этом году.

Шувалов заявил, что если температура увеличится на пять градусов, то субтропические и пустынные регионы столкнутся с небывалым голодом, что вызовет массовую миграцию на север.

Ранее сообщалось, что Украина может стать пустыней.

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