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Общество. Новости

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В Филадельфии при стрельбе у бара ранены семь человек

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В США в городе Филадельфия неизвестный устроил стрельбу у бара, из-за чего ранения получили семь человек. Об этом сообщило местное издание Philadelphia Inquirer.

Инцидент произошел около 20.00 по местному времени (3.00 мск). В баре между посетителями завязалась ссора, после чего раздались выстрелы. На месте стрельбы полицейские обнаружили 21 гильзу.

Семеро пострадавших направлены в больницу, состояние четверых из них оценивается как критическое. Предполагаемый стрелявший уже задержан.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что власти страны намерены добиться наложения запрета на оборот штурмового огнестрельного оружия.

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