В Норвегии заявили о необходимости Европы попросить Россию дать «Спутник V»

В статье «ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины» норвежского издания Resett утверждается, что Европейский союз вынужден обратиться за помощью России в преодолении кризиса вакцинации.

В статье отмечается, что из-за неприятия Брюсселем первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», а также допущенных ошибок в вакцинации населения стран ЕС, Европа теперь вынуждена отправиться в Москву «как на Каносское унижение».

В норвежском и других европейских языках это выражение имеет смысл действия, совершаемого в знак покаяния и уничижения.

По мнению издания, провал европейской вакцинации связан с переоценкой эффективности вакцины от Johnson & Johnson и возникших проблем с препаратом от AstraZeneca.

В Германии призвали к переговорам с Россией по «Спутнику V». Кроме премьер-министра Баварии, эту идею поддержал также премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов. По его словам, Германии необходимо закупать все вакцины от коронавируса, какие возможно.

Ранее стало известно, что Гайана закупит «Спутник V»