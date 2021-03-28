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Общество. Новости

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Пропавший в Хибинах лыжник найден мертвым

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Пропавший накануне в Хибинах Мурманской области лыжник найден мертвым, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Он погиб, обстоятельства устанавливаются», — сказал источник.

27 марта спасатели сообщили, что в Хибинах в Мурманской области ищут лыжника, который мог упасть со склона горы Айкуайвенчорр.

По предварительным данным, трое лыжников отправились в поход и проходили определенный участок горы. Во время лыжного похода один человек из группы пропал.

Ранее в Мурманской области туристы из Санкт-Петербурга попали под лавину — в результате погибла 12-летняя девочка. Группа, в которой были трое взрослых и 13 подростков, шла на лыжах по собственному маршруту и остановилась на привал — там на нее обрушилась снежная масса.

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