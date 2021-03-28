Россияне не пострадали при взрыве в церкви в Индонезии

Посольство России в Индонезии не получало данных о пострадавших при взрыве в католической церкви в городе Макассар. Об этом пишет РИА «Новости».

«Нет, по россиянам такой информации нет», — сказал источник.

По предварительным данным, взрыв осуществили два смертника. Они пытались въехать на мотоцикле на территорию собора, но им помешала охрана церкви.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, позже их число увеличилось до 14. Взрыв произошел, когда люди расходились по домам после службы. Один из прихожан пытался не дать войти в церковь террористу. Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не посещать места массового скопления и проявлять осторожность.

28 марта католики отмечают Вербное воскресенье.