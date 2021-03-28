В Москве за сутки 1878 человек заболели COVID-19

За сутки число заболевших COVID-19 в Москве выросло на 1 878. Об этом сообщает оперативный федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

Отмечается, что всего с начала пандемии в Москве выявили 1 022 551 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,18%.

Накануне было выявлено 1 551 заразившихся. За сутки умерли из-за коронавируса 52 пациента, всего в столице зарегистрировано 16 498 летальных исходов.

Накануне в Москве снизилась суточная заболеваемость коронавирусом после трехдневного подъема. В целом в Москве коронавирус был выявлен у 1 020 673 человек, выздоровел 940 041, умерли 16 446.