В России за сутки 9 088 случаев коронавируса, пишет оперштаб в Telegram.

12,8% новых заразившихся не имели симптомов. Больше всего случаев подтвердились в Москве (1 878), Санкт-Петербурге (701) и Подмосковье (610). За сутки также скончались 336 и выздоровели 8 630 пациентов. С начала пандемии заболели 4 519 832, выздоровели 4 139 128, умерли 97 740 человек.

Ранее стало известно, что с 1 апреля заканчивается действие части «ковидных послаблений», введенных после начала пандемии коронавируса.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».