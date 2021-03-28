В Челябинской области спасли запертую в квартире собаку

В городе Златоуст Челябинской области полицейский спас йоркширского терьера, которого хозяйка заперла в квартире перед отъездом на несколько дней. Об этом пишет kp.ru/daily/27257.5/4388702/» target=«_blank»>kp.ru.

Отмечается, что жители многоэтажки позвонили в полицию и сообщили, что в квартире продолжительное время скулит собака. Участковый дозвонился до хозяйки.

«Она рассказала, что сейчас работает в Челябинске и домой не собирается, но и проникать в квартиру строго запретила. Сотрудник полиции предупредил женщину об ответственности за жестокое обращение с животным», — говорится в сообщении.

Полицейский протолкнул под дверь собаке еду и снег, чтобы животное не погибло от обезвоживания и голода. Когда хозяйка вернулась, выяснилось, что у терьера не было воды и еды.

В ГУ МВД по области начали проверку. Собаку осмотрели ветеринары, ее жизни ничего не угрожает.

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