В Госдуме поддержали законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

Законопроект о лишении иностранцев права пользоваться в России услугами суррогатных матерей одобрен профильными комитетами Госдумы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргариту Павлову.

«В настоящее время получены замечания, не касающиеся основных концептуальных вопросов, с учетом того, что большинство стран запретили или существенно ограничили суррогатное материнство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что законопроект направлен в правительство РФ.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев.

Согласно тексту, суррогатные матери смогут вынашивать детей только для граждан России или лиц с видом на жительство в России в возрасте от 25 до 55 лет, состоящих в браке.

Позже законопроект о суррогатных матерях назвали неконституционным.