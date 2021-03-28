Число раненых при взрыве в церкви в Индонезии выросло до 20

Число людей, получивших ранения при взрыве в церкви в индонезийском городе Макассар, выросло до 20. Об этом пишет Associated Press.

Среди получивших ранения — четыре человека из службы охраны церкви, остальные — прихожане. Все пострадавшие находятся в больницах.

Полиция также выяснила, что взрыв совершили два смертника, один из них — женщина. Следователи пока не установили, принадлежат ли они к какой-либо террористической организации или же действовали самостоятельно. Совершившие взрыв пытались въехать на мотоцикле на территорию собора, но им помешала охрана церкви.

Изначально сообщалось о 10 пострадавших, позже их число увеличилось до 14. Взрыв произошел, когда люди расходились по домам после службы.

Посольство РФ в Индонезии призвало россиян не посещать места массового скопления и проявлять осторожность, а также заявило, что россиян среди пострадавших нет.

28 марта католики отмечают Вербное воскресенье.