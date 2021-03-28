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Общество. Новости

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В России впервые наградили «Заслуженных жен подводников»

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Командование подводных сил Северного флота учредило медаль «Заслуженная жена подводника». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Первое награждение состоялось 19 марта – в День моряка-подводника в главной базе подводных сил Северного флота - городе Гаджиеве», — говорится в сообщении.

Медали получили супруги экипажей ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения проекта «Борей», »Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир». Также звание «Заслуженная жена подводника» получили жены моряков экипажа атомной подводной лодки «Новомосковск» и других.

Всего награда, которая имеет статус негосударственной памятной, присвоена уже примерно 150 женщинам. Ее учредили в преддверии 115-й годовщины подводного флота России в командовании подводных сил Северного флота. Ее будут получать супруги, которые находятся в браке больше десяти лет.

Медаль также может получить вдова военного, служившего в плавсоставе подводных сил Северного флота.

Ранее три российские атомные подлодки впервые в истории одновременно всплыли во льдах.

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